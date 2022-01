Piemonte: allo studio della Commissione la riforma della legge elettorale regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre Raffaele Gallo (Pd) sottolinea la positività dell'avvio "del dialogo. Ora dobbiamo dare continuità al lavoro della Commissione. Introduciamo la doppia preferenza per evitare l’intervento del governo per imporcela e prevediamo abolizione del listino, nonché il mantenimento dei collegi provinciali. Siamo d’accordo su alcuni punti della proposta Mosca”. Infine Marco Grimaldi (Luv) ha chiesto di introdurre "la doppia preferenza di genere, chiudendo così l'anomalia tutta Piemontese. C’è un emendamento che supera il listino, lasciando un premio di maggioranza su base proporzionale per i migliori resti". A febbraio verranno sentiti anche i rappresentanti dei piccoli comuni che hanno depositato la così detta "proposta Uncem". (Rpi)