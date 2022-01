© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte scorsa, a Napoli, nel quartiere Pianura, è divampato un incendio che ha danneggiato i locali di una paninoteca siti in via Montagna Spaccata. Non è stato rilevato alcun ferito. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri di Napoli i danni sono stati lievi ma al momento non si esclude alcuna pista. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. (Ren)