Torino: il vicesindaco Metropolitano su morte Sassoli, ha rappresentato i valori europei nella maniera più alta

- La figura di David Sassoli ha rappresentato i valori di europei nella maniera più alta: fratellanza, solidarietà, unità e visione collettiva del futuro. Lo ha affermato in una nota stampa il vicesindaco Metropolitano di Torino Jacopo Suppo. "Il grande cordoglio, che la sua improvvisa scomparsa ha generato, testimonia assai bene la grandezza dell'uomo che è stato e l'apprezzamento unanime per il suo modo di intendere le istituzioni come la case di tutti i cittadini. Muoveremo i nostri passi di amministratori seguendo il sentiero tracciato da Sassoli, consapevoli della tanta strada fatta e di quella che ancora resta da percorre", ha concluso.(Rpi)