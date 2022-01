Piemonte: Libera lancia l'allarme sul ritorno delle slot machine nei bar, bagarre tra maggioranza e opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la maggioranza difende senza riserve la nuova legge e respinge tutte le accuse: "Non possiamo che accogliere con favore la circolare inviata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul gioco lecito in Piemonte - ha affermato il vice-capogruppo Andrea Cerutti (Lega) -. Al netto degli approfondimenti normativi imposti da una interpretazione così dirimente, come forza di maggioranza in Consiglio regionale vogliamo comunque ribadire con ancora maggiore convinzione che la legge 19 sul contrasto al gioco d’azzardo patologico non si tocca. Piuttosto chi, come il capogruppo di Luv Marco Grimaldi, continua ad alimentare la narrazione di un ‘far west dell’azzardo’ ignora o finge di ignorare la realtà. A sei mesi dall’approvazione della legge 19, infatti, è sufficiente aprire gli occhi su quanto accade nelle città e nei paesi del nostro Piemonte: nessuna moltiplicazione incontrollata di apparecchi legali, nessun casinò di quartiere, nessuna Las Vegas senza regole. Sarebbe sufficiente leggere il testo della norma, che evidentemente si contesta solo per ragioni ideologiche", ha concluso. (Rpi)