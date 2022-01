Terzo Settore: con il servizio civile 50 giovani per l’inclusione degli studenti disabili a università Federico II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche quest’anno il Centro Sinapsi dell’Università degli Studi Federico II di Napoli mette a disposizione 50 posti per giovani dai 18 ai 28 anni che vogliano impegnarsi in un progetto di inclusione degli studenti con disabilità". L'annuncio in una nota: "Il Centro di Servizi e Ricerca di Ateneo, che garantisce supporto e sostiene l’inclusione per tutti coloro che si sentono esclusi dalla vita universitaria perché in situazioni di disabilità o a causa di un disturbo specifico dell’apprendimento, si appresta ad avviare un nuovo progetto di Servizio Civile che punta a favorire inclusione degli studenti con disabilità, e non solo, per tutto il percorso di studi". II 14 dicembre il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando per le selezioni di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del servizio civile digitale (scadenza 26 gennaio 2022, ore 14)". Attivato per la prima volta presso l’Ateneo Federiciano nel 2004, in anni ancora pioneristici per il Servizio Civile, e realizzato avvalendosi della partnership della Fondazione Amesci, che lavora per lo sviluppo del capitale umano attraverso l’empowerment delle giovani generazioni in Italia ed in 13 Paesi esteri, il progetto con i suoi 50 volontari rappresenta oggi il più grande ed importante progetto di inclusione in ambito universitario. (segue) (Ren)