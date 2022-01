Inps: cede complesso immobiliare area Ospedale Monaldi a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione regionale Inps Campania, in collaborazione con la Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti, ha concluso ieri, la vendita del complesso immobiliare situato nell’area dell’Ospedale Monaldi a Napoli in favore dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, con l’importante partecipazione della Regione Campania. Lo ha reso noto un comunicato dell'Inps. Il passaggio di proprietà dei due fabbricati contigui è stato portato a termine attraverso una intensa collaborazione tra Inps e Azienda Ospedaliera, con l’obiettivo di destinare il bene a finalità socioassistenziali e aumentare le possibilità di servizi pubblici per il territorio. L’operazione rappresenta un risultato particolarmente importante per la sanità regionale nell’attuale scenario caratterizzato dalla crescente domanda di tutela della salute e il complesso immobiliare acquisito, grazie alla sua posizione centrale, potrà rappresentare un valore aggiunto destinato finalità istituzionali e socioassistenziali in favore della sanità pubblica. (segue) (Ren)