- Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alle 14.45 terrà la consueta diretta via Facebook per fare "il punto sui contagi, sulla diffusione della variante Omicron, sulle scuole, sulla campagna vaccinale e sulle misure per il contenimento della pandemia". Lo hanno reso noto sulle pagine Facebook, la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca. (Ren)