Torino: Lo Russo in visita a Faro onlus, modello di solidarietà da sostenere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fondazione Faro rappresenta un modello di solidarietà da sostenere. Sono rimasto veramente colpito dalla professionalità, dall'attenzione e dalla grande umanità. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che questa mattina ha visitato la onlus Faro. "Da oltre 35 anni è impegnata quotidianamente affinché ogni persona possa ricevere le cure palliative di cui ha bisogno, un lavoro importante che si svolge in periodo della vita difficile per la persona, per la famiglia e per tutti gli affetti coinvolti - continua Lo Russo -. (segue) (Rpi)