Campania: Ciarambino (M5s), curiamo positivi in ospedali Covid e facciamo ripartire altri presidi (2)

- "A questo di aggiunga l'odissea delle ambulanze - ha proseguito Ciarambino - ferme per giorni nei parcheggi degli ospedali, in attesa di sbarellare pazienti che dovranno essere ulteriormente trasferiti nei Covid hospital. Una situazione che ha comportato la sospensione di ogni genere di prestazione ordinaria, con il rischio, stando all'allarme lanciato in questi giorni dalla Società Italiana di Chirurgia, di dover differire addirittura gli interventi oncologici. In una fase di necessaria riorganizzazione, resta paradossale che presidi come il Cardarelli e l'Ospedale del Mare, si ritrovino con il Pronto soccorso oberato e i reparti completamente fermi, mentre un ospedale come il San Giovanni Bosco, escluso dalle attività di Pronto Soccorso, abbia dovuto sospendere anche le prestazioni ordinarie ed oggi è semivuoto". "Solo separando i percorsi Covid e non Covid – ha concluso Ciarambino - sarà possibile preservare i maggiori Dea della Campania da focolai di contagio, consentendo al contempo la ripresa delle attività mediche e chirurgiche non indifferibili". (Ren)