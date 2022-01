Piemonte: Coldiretti in III commissione, allarme prezzi bollette per comparto agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori subiscono l’aumento dei prezzi: oggi preoccupano soprattutto quelli energetici. Lo ha spiegato nella III commissione del Consiglio regionale il presidente del Piemonte Roberto Moncalvo, ascoltato dai consiglieri piemontesi rispetto alle difficoltà del settore agricolo. "Per quanto riguarda le nocciole soffriamo l’impatto della Turchia, dove non vengono rispettati i diritti dei raccoglitori, mentre l’Asti spumante patisce soprattutto la concorrenza sleale in loco, visto che ci sono aziende che importano mosti da altre regioni e anche dall’estero, poi li spumantizzano in Piemonte. Serve poi un servizio fitosanitario sempre più forte", ha concluso Moncalvo. (Rpi)