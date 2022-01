Difesa: Segredifesa finalizza due accordi di collaborazione con "Federico II" e politecnico Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti, Segredifesa, ha finalizzato due accordi di collaborazione con le Università degli Studi di Napoli “Federico II” e il Politecnico di Bari. Lo riferisce una nota stampa. Per il ministero della Difesa, ha firmato il generale Luciano Portolano, segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, mentre le due università erano rappresentate dai magnifici rettori, Matteo Lorito, per la “Federico II” e Francesco Cupertino, per il Politecnico. Gli accordi sono stati siglati a palazzo Guidoni, sede di Segredifesa, e hanno lo scopo di individuare dei percorsi virtuosi di ricerca e sviluppo sui temi dell’innovazione tecnologica e su quelli della riqualificazione delle aree militari (sia di quelle in uso alla Difesa, sia di quelle dismesse o in via di dismissione perché non più utili ai fini istituzionali), con particolare interesse e riferimento agli aspetti urbanistici, ambientali e di risparmio energetico. (segue) (Res)