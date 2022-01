Difesa: Segredifesa finalizza due accordi di collaborazione con "Federico II" e politecnico Bari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi rappresentano un esempio di sinergia tra istituzioni, che mettono a sistema le proprie risorse per promuovere e sviluppare congiuntamente, attraverso iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione strumentali per perseguire l'obiettivo di una cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica nelle aree citate, volte a diffondere fra l'altro, la "cultura della ricerca". Le partnership oggi avviate rappresentano un ulteriore passo in avanti nella realizzazione di una rete scientifica diffusa su tutto il territorio nazionale, di cui fanno già parte altri atenei italiani, quali il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, la Libera università di Bolzano, l’Università di Palermo e l’Università di Cagliari, che oltre a rappresentare un interessante occasione di confronto tra le istituzioni vuole, altresì, fornire un contributo importante e concreto allo sviluppo del Sistema Paese. (segue) (Res)