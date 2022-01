Napoli: firmata ordinanza anti-alcol a piazza Dante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata firmata l'ordinanza sindacale per la sospensione, per motivi di sicurezza pubblica e privata incolumità, della vendita di bevande in contenitori di vetro nonché delle concessioni di occupazione di suolo pubblico nella giornata di sabato dalle ore 13 e fino a cessate esigenze, in occasione della manifestazione "Adunata nazionale: prova di forza contro il governo Italiano. Tutta l'Italia contro Draghi" prevista in piazza Dante. L'annuncio in una nota del Comune di Napoli.(Ren)