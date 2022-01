Covid: il Piemonte rimane a sorpresa in zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembrava ormai inevitabile il passaggio del Piemonte in zona arancione a partire da lunedì 17 gennaio. Invece, a sorpresa, la Regione rimarrà gialla anche durante la prossima settimana. A stabilirlo il pre-report del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Nella settimana 3-9 gennaio in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai è cresciuto. L’Rt è passato da 1,44 a 1,88 e la percentuale di positività dei tamponi è salita al 30 per cento. Mentre l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti è arrivata a quota 2.227,32. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è stato del 23,2 per cento e quello dei posti letto ordinari del 28,4 per cento. Sono numeri che permettono al Piemonte di Rimanere in zona gialla. (segue) (Rpi)