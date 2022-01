Piemonte: allo studio della Commissione la riforma della legge elettorale regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione autonomia e affari istituzionali oggi ha discusso la modifica della legge elettorale regionale. Sono tre le proposte di riforma che andranno in consultazione online fino al 5 febbraio. Da un lato c'è la proposta di maggioranza portata avanti da Michele Mosca (Lega): "La nostra proposta di legge va nella direzione auspicata da più forze politiche. I capisaldi sono doppia preferenza, collegi provinciali, eliminazione del listino. Mi piace ricordare come il nostro testo sia l’unico che dà rappresentanza territoriale certa, i seggi previsti sono reali e non ci saranno territori scoperti". (segue) (Rpi)