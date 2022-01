Covid: screening nelle scuole della Sardegna, testati 91 mila studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la campagna di screening sulla popolazione scolastica della Sardegna, iniziativa promossa dalla Regione per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Oltre 91 mila gli studenti testati, 10 mila test in più rispetto a quelli registrati nel fine settimana dell'8 e 9 gennaio. Resta pressoché invariata la percentuale dei positivi rilevati: 2,19 Il dato suddiviso per Asl segna 28.311 test eseguiti su Cagliari (2,54% il dato dei positivi rilevati), 9.504 (1,53 per cento) Gallura, 4.223 Medio Campidano (1,02 per cento), 14.893 Nuoro (2,09 per cento), 1.187 (0,67 per cento) Ogliastra, 6.815 (2,98 per cento) Oristano, 18.751 (2,57 per cento) Sassari, 7.373 (1,25 per cento) Sulcis. "Abbiamo superato il target 'sentinella', andando ben oltre gli obiettivi che avevamo fissato all'inizio della campagna. Un ottimo risultato raggiunto grazie al grandissimo impegno di tutto il territorio, dai sindaci, agli operatori sanitari e ai volontari. I nostri giovani e le famiglie hanno dimostrato, con la loro adesione, ancora una volta grande senso di responsabilità", ha sottolineato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. (Com)