Covid: in Piemonte tornano a calare i ricoveri, 18 i decessi

- Per la prima volta dopo giorni di aumenti, tornano a calare i ricoveri per Covid in Piemonte. Oggi sono -5 rispetto a ieri, ovvero -4 nei reparti ordinari e -1 nelle terapie intensive. Calano anche i positivi e il rapporto tamponi-casi. Sono 14.741 i nuovi casi, pari al 14,8 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, 10.118 sono asintomatici. Ottimo anche il dato sui guariti, da ieri a oggi sono stati ben 10.943. L'unico dato negativo riguarda i decessi. Oggi l'Unità di crisi della Regione ne ha segnalati 18, di cui uno avvenuto in data odierna. (Rpi)