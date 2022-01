Torino: il mercato di piazza Bengasi ritorna nella collocazione storica nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'ultimazione dei lavori di estensione della linea metropolitana nel 2024 il mercato di piazza Bengasi ritornerà alla sua collocazione originari. Ad annunciarlo, l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino e l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta. "La Icis, società di progettazione del parcheggio e del layout del mercato, ha presentato il progetto relativo alla configurazione del nuovo plateatico e del parcheggio pubblico interrato che – ha affermato l’assessore Chiavarino – ha riscosso il parere favorevole dell’impostazione generale da parte dei componenti della commissione di mercato Bengasi. A breve, verificate ed eventualmente accolte le osservazioni e le proposte emerse in sede di commissione, saranno varati i progetti definitivo ed esecutivo e tra un anno è previsto l’inizio dei lavori che consentiranno di riportare in piazza Bengasi, quindi alla sua storica collocazione, uno dei più importanti mercati per Torino e per i vicini comuni di Moncalieri e Nichelino". (segue) (Rpi)