Torino: a fuoco una mansarda nel centro storico

- Ancora un incendio nel centro storico di Torino. Questa volta ad essere colpita è stata una mansarda di via Bellezia all'angolo di via Corte d'Appello. L'incidente è accaduto intorno all'ora di pranzo. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, che stanno cercando di spegnere le fiamme e hanno soccorso due persone coinvolte. A scopo precauzionale sono stati fatti evacuare alcuni uffici del Comune di Torino che si trovano nelle strette vicinanze del luogo dell'incendio e le auto di passaggio sono state deviate su via Milano. La coltre di fumo è visibile anche in altre zone della città e l'odore di bruciato sta invadendo le strade anche a chilometri di distanza dal centro. (Rpi)