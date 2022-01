Piemonte: Libera lancia l'allarme sul ritorno delle slot machine nei bar, bagarre tra maggioranza e opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle opposizioni, il primo firmatario degli emendamenti contro la legge 'riparti slot' Marco Grimaldi (Luv) ha definito la situazione "inaccettabile. La giunta promette approfondimenti normativi, ma il punto è un altro: questa legge non può che produrre una moltiplicazione incontrollata degli apparecchi, oltre alla mega-sanatoria per le grandi sale slot e scommesse che non hanno rispettato le regole, con effetti economici e sociali gravissimi a maggior ragione nell’attuale crisi pandemica. Il ‘riparti slot’ ha cancellato tutto ciò che di buono si era fatto. In questi mesi associazioni, Sindaci ed esponenti della società civile hanno mostrato la loro profonda preoccupazione e non sono stati ascoltati. La nuova legge piemontese presto dovrà comunque tornare in Aula per recepire le osservazioni del governo: abbiamo subito un’occasione per smantellare questo scempio e tornare alla normativa del 2016, l’unica che tutelava la salute delle persone". (segue) (Rpi)