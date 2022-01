Napoli: caro bollette luce e gas, Ferrante firma con assessori di altre città nota a Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Napoli, con l'assessore Emanuela Ferrante, ha sottoscritto la nota degli assessori allo Sport delle città di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Bari e Palermo, inviata congiuntamente al presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, e ai presidenti delle Commissioni di Senato e Camera per manifestare la loro grande preoccupazione circa le conseguenze del caro bollette luce e gas sui gestori degli impianti sportivi e natatori (privati, ma nella stragrande maggioranza, di proprietà pubblica) che per loro natura sono particolarmente energivori. Lo ha annunciato il Comune di Napoli in una nota. "Dopo due durissimi anni di pandemia - si legge nella nota - questo ulteriore impatto economico rende impossibile il presente e il futuro di chi offre servizi sportivi a milioni di cittadini e che, come testimoniato dalle evidenze scientifiche, contribuisce con l'erogazione di quei servizi, a corretti stili di vita, generando un concreto risparmio alle casse del Servizio sanitario nazionale". (Ren)