Campania: Ciarambino (M5s), curiamo positivi in ospedali Covid e facciamo ripartire altri presidi

- "Il sensibile incremento della curva dei contagi ha comportato, inevitabilmente, una saturazione dei principali ospedali dell'area metropolitana di Napoli, incapaci di assicurare, allo stesso tempo, il funzionamento delle reti per le patologie tempo-dipendenti, l'accoglienza dei pazienti Covid e di quelli che, bisognosi di assistenza urgente, sono occasionalmente refertati come positivi". Lo ha denunciato la vicepresidente del consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s in Campania, Valeria Ciarambino, che ha inviato una nota alle dirigenze del servizio sanitario regionale, dell'Unità di crisi, della Asl Napoli 1 e al governatore della Campania, nella quale chiede, nell'ambito di una riorganizzazione ancora in atto, di "disporre che i pazienti Covid non siano più inviati ai Pronto soccorso generalista ma direttamente ai Covid hospital o nei moduli prefabbricati, così da ripristinare le attività specialistiche e chirurgiche". (segue) (Ren)