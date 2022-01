Torino: assessore Ambiente su incendio via Bellezia, nessun pericolo da monitoraggio sostanze volatili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incendio che si è sviluppato dopo l’esplosione della copertura di un fabbricato di via Bellezia non ha causato, secondo le rilevazioni ambientali dell’Arpa sulle sostanze organiche volatili, nessuna situazione di pericolo. Lo ha affermato in una nota stampa l’assessore alla Protezione Civile e all’Ambiente di Torino Francesco Tresso. “L’incendio è in corso di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, mentre la viabilità su via Bellezia e sulla limitrofa via Corte d'Appello è stata interrotta - ha continuato Tresso -. (segue) (Rpi)