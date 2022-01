Torino: assessore Ambiente su incendio via Bellezia, nessun pericolo da monitoraggio sostanze volatili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'edificio in questione è stato sgomberato e due persone sono state affidate alle cure del Personale sanitario. Precauzionalmente, anche gli uffici del palazzo comunale che affacciano su via Bellezia sono stati evacuati. L'emergenza è ora rientrata, gli uffici comunali hanno ripreso l'attività, appena sarà possibile accedere per verificare il livello di danno si provvederà ad emettere un'ordinanza sindacale per dichiarare la parziale inagibilità dell'edificio in questione: sicuramente del piano soffitte alla cui altezza si è sviluppato l'incendio, ma anche di quello sottostante interessato dall'acqua di spegnimento”, ha concluso Tresso. (Rpi)