Napoli: sequestrata merce e contraffatta e sigarette di contrabbando

- Gli agenti della polizia locale durante l'attività di prevenzione e repressione della vendita illecita di merce contraffatta e dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando hanno controllato le zone di Corso Umberto, Corso Novara, Porta Nolana e della Stazione Centrale. Sono stati effettuati 5 sequestri di merce contraffatta, in particolare, borse, borselli e capi di abbigliamento riportanti i marchi contraffatti di note aziende nazionali ed estere. Nell'eseguire i sequestri gli agenti hanno anche identificato un cittadino straniero irregolare che poneva in vendita la merce contraffatta procedendo al fermo per l'identificazione e alla denuncia per il reato di vendita di prodotti contraffatti e per la mancanza del permesso di soggiorno. Durante le operazioni è stato inoltre recuperato e sottoposto a sequestro il carico di sigarette di un ignoto che, alla vista dei Poliziotti Municipali si è dato alla fuga, abbandonando uno zaino contenente 25 stecche di sigarette di contrabbando. (Ren)