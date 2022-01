Abruzzo: approvato protocollo regionale contro diffusione nuove sostanze psicoattive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'azione ad ampio raggio, che coinvolge sanità, scuola, famiglie, mondo dello sport e forze dell'ordine, per limitare la diffusione e l'utilizzo di sostanze psicoattive tra i più giovani. Fenomeni che, nel periodo di emergenza pandemica, hanno assunto dimensioni sempre più preoccupanti. E' lo scopo del nuovo protocollo operativo, approvato dalla giunta regionale abruzzese su proposta dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì. "Il disagio psicologico conseguente alla pandemia - sottolinea l'assessore - ha accentuato il fenomeno di abuso di sostanze e di alcool specie tra i giovani, con una diffusione che registra aumenti in fasce di età sempre più basse. Le misure di lockdown hanno inoltre incrementato l'acquisto on line di queste sostanze, molte delle quali sconosciute e altamente nocive per la salute. Non è un caso che, a livello nazionale, tra l'estate e l'autunno del 2020 si sia registrato un raddoppio dei casi di intossicazione tra i ragazzi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Era dunque indispensabile mettere a punto un documento organico per affrontare in modo compiuto la situazione, con l'indicazione di strumenti e procedure elaborati da uno specifico gruppo tecnico del Dipartimento regionale Sanità". (segue) (Gru)