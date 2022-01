Terzo Settore: con il servizio civile 50 giovani per l’inclusione degli studenti disabili a università Federico II (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I volontari saranno impegnati per 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali; ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto e riceverà un rimborso mensile di 440,30 euro. Il progetto Pass for inclusion- Partecipazione, assistenza, sostegno, come ha dichiarato il professore Alessandro Pepino delegato a disabilità e Dsa Federico II: "è una ricca opportunità di esperienza umana e formazione professionale soprattutto per i laureandi e neolaureati dell’Università Federico. Ha evidenziato la professoressa Maura Striano, direttrice del centro Sinaspi: "I volontari hanno a disposizione un ampio ventaglio di aree di lavoro nelle diverse sezioni del Centro e sono supportati nel loro percorso da un consolidato dispositivo di formazione e da un servizio di counselling psicologico”. Il presidente Amesci Enrico Maria Borrelli ha dichiarato: “Scegliere di fare il servizio civile oggi per i giovani significa cogliere occasioni formative spesso uniche. Insieme al Centro Sinapsi negli ultimi 16 anni abbiamo coinvolto 450 giovani in circa 20mila ore di accompagnamento degli studenti con disabilità: un’attività di sostegno alla vita universitaria dei propri colleghi che, al contempo, ha offerto ai volontari l’opportunità di preparare anche sé stessi al mondo del lavoro”. (Ren)