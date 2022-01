Piemonte: quarantena, da lunedì 17 gennaio debutta il sistema automatizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà un sms ad avvisare l'inizio e la fine del periodo di quarantena. Lo ha deciso la Regione per semplificare le procedure di isolamento dei positivi legate al Covid-19. Le nuove misure verranno approvate con una delibera nella prossima giunta regionale. In questo modo il Piemonte spera di riuscire a coprire in maniera adeguata l'aumento esponenziale dei casi di Coronavirus. "L’obiettivo è snellire la parte burocratica, evitando lungaggini ed inutili attese ai cittadini. Abbiamo definito un protocollo operativo che, nel rispetto della normativa nazionale, consente al cittadino di ricevere le comunicazioni in modo più rapido - hanno affermato il presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Icardi - direttamente sul proprio telefono, con un messaggio che ha, a tutti gli effetti, il valore di un provvedimento amministrativo. Semplificando le procedure, garantiamo anche maggiore tempestività ed efficacia nelle attività di tracciamento". (segue) (Rpi)