Piemonte: quarantena, da lunedì 17 gennaio debutta il sistema automatizzato (2)

- La procedura funzionerà in questo modo. All'inserimento nella piattaforma dell'esito positivo del tampone, il cittadino riceverà automaticamente un sms che conferma l'avvio del periodo di isolamento, con all'interno un link che rimanderà ad una pagina informativa sugli obblighi previsti. Anche i contatti stretti al caso positivo riceveranno un sms che conferma l'avvio dell'isolamento. Concluso il periodo di malattia, il cittadino potrà effettuare un tampone per l'uscita dalla quarantena, presentando al medico o alla struttura accreditata l'sms di comunicazione del periodo di isolamento. L'inserimento del tampone negativo porterà all'avvio automatico di un attestato che confermerà l'avvenuta guarigione e il successivo Green Pass. Nel caso non sia a disposizione un cellulare, l'Asl utilizzerà altri metodi di comunicazione, come ad esempio un indirizzo mail. (Rpi)