- L'allerta legata alla peste suina africana, che è stata riscontrata in tre cinghiali in Piemonte, ha spinto la Regione a sospendere l'attività venatoria nella provincia di Alessandria per tutto il mese di gennaio. Il provvedimento si concentra su questa zona perché è stata l'unica colpita da casi accertati di questa epidemia. (Rpi)