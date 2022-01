Torino: l'assessore allo Sport su caro bollette, chieste misure nazionali per gli impianti sportivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’intero settore è fondamentale e strategico per lo sport, per il mantenimento di corretti stili di vita, per la prevenzione delle patologie, per la riabilitazione.Tra le proposte presentate al governo, vi sono una nuova estensione delle concessioni e l'ampliamento del superbonus 110% all'intero impianto sportivo e non solo spogliatoi. Nei prossimi giorni proseguirò gli incontri con i colleghi delle altre città per definirne altre da presentare al governo. Nel frattempo, come Comune abbiamo prorogato al 2023 le concessioni scadute il 31 dicembre 2021", ha concluso Carretta. (Rpi)