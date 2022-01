Piemonte: Federcaccia su peste suina, non basta sensibilizzazione occorre efficace azione contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sola sensibilizzazione del mondo venatorio sul tema non è sufficiente a garantire un’efficace azione di contrasto al fenomeno della peste suina africana. E' necessario un coinvolgimento del mondo venatorio al più presto, avanzando precise richieste e coordinando un impiego operativo che serva concretamente da argine alla diffusione del virus per una veloce uscita dallo stato di emergenza. Lo ha affermato in una nota stampa il presidente di Federcaccia Massimo Buconi, commentando la sospensione delle attività venatorie a seguito della scoperta di casi di peste suina africana nella provincia di Alessandria in Piemonte. (segue) (Rpi)