Piemonte: la commissione Urbanistica della Regione vota semplificazione piccole irregolarità edilizie

- La commissione Urbanistica del Consiglio regionale del Piemonte ha votato favorevolmente a maggioranza la proposta di deliberazione della giunta sul provvedimento "tolleranze esecutive". Questa norma prevede di semplificare le procedure per le piccole irregolarità edilizie che non comportano violazioni e non pregiudicano l'agibilità dell'immobile, in modo da consentire il recupero degli edifici e avviare processi di rigenerazione urbana. (Rpi)