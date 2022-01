© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha autorizzato la vaccinazione in formazione per i minorenni nella fascia d'età tra i 12 e i 17 anni, se in possessore del modulo di consenso dei genitori. Nel frattempo, ieri sera sono arrivate 154.440 dosi di Pfizer per adulti e 60 mila vaccini pediatrici. (Rpi)