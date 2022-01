Covid: in Piemonte cresce ancora l'incidenza del contagio negli adulti e nelle fasce d'età scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana dal 3 al 9 gennaio è stata ancora una volta complicata rispetto all'incidenza regionale dei contagi da Covid in Piemonte. Negli adulti è passata a 2.132,2 in aumento del 56,9 per cento. La fascia più colpita rimane quella dei giovani dai 19 ai 24 anni con un aumento del 52,7 per cento rispetto alla settimana precedente che porta il dato complessivo a quota 4258.6. Mentre la fascia che ha avuto l'aumento più marcato è stata quella dai 45 ai 59 anni con un +66,3 per cento. Anche nelle fasce scolastiche è aumentata l'incidenza, ovvero i nuovi casi ogni 100 mila abitanti, con la maggiore crescita che si registra nella fascia 3-5 anni (+57,7 per cento) e il numero complessivo di casi che rimane più alto in quella dai 14 ai 18 anni: dal 3 al 9 gennaio arrivato a quota 3421.9. (Rpi)