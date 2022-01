Torino: in arrivo domani da Poste 7.700 dosi di vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriveranno a destinazione domani i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, per la consegna a Torino di 7.700 dosi del vaccino Moderna. Lo si apprende da una nota stampa diffusa dal gruppo Poste. Come in tutte le altre occasioni, i mezzi che trasporteranno il vaccino saranno attrezzati con delle celle frigorifere. Partiranno da Chiavari e proseguiranno il loro viaggio fino all'ospedale San Giovanni Bosco. Durante il 2021, Poste Italiane ha consegnato in provincia di Torino, 1,15 milioni di dosi dosi di vaccini anti-Covid-19. Per tutto l’anno l’approvvigionamento non si è mai fermato; grazie ai 38 mezzi speciali di Sda. (Rpi)