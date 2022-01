Torino: Lo Russo, su Tav nostra posizione netta e chiara ma non possiamo cancellare potenziali criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nostre posizioni sulla Tav sono nette e chiare a favore dell'opera, ma questo non cancella le potenziali criticità che possono essere sviluppate dagli investimenti legati all'opera. In questo senso la discussione con gli amministratori locali della Val di Susa per noi rappresenta un riferimento assoluto. Lo ha affermato il sindaco Metropolitano di Torino Stefano Lo Russo a margine dell'insediamento del Consiglio metropolitano di questa mattina, commentando la scelta di Jacopo Suppo, sindaco di Condove scettico sulla Tav, come vicesindaco Metropolitano. (segue) (Rpi)