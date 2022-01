Covid: Cirio su quarantene, oggi in Piemonte approviamo delibera per facilitare iter con automatismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi approveremo una delibera che sancisce tutta una serie di automatismi per l'ingresso e l'uscita dalla quarantena. Attraverso degli sms i cittadini riceveranno delle istruzioni su come comportarsi. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante la visita all'hub del parco del Valentino. E sul possibile passaggio alla zona arancione ha aggiunto: "Lo dicono i numeri. Vedremo tra oggi e domani. La situazione odierna è confortante ma bisogna guardare i dati come evoluzione, non giorno per giorno", ha concluso. (Rpi)