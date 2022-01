Pnrr: Fedriga, da Conferenza Stato-Regioni via libera a oltre 8 miliardi per sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Conferenza Stato-Regioni "abbiamo dato il via libera alla ripartizione di oltre 6,5 miliardi del Pnrr e di circa 1,5 miliardi del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinati alla sanità". Lo dichiara il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga. Le risorse - si legge in una nota - serviranno per case di comunità (2 miliardi), assistenza domiciliare e telemedicina (204,5 milioni), ospedali di comunità e assistenza sanitaria intermedia (1 miliardo), ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero (più di 2,6 miliardi) e sicurezza e sostenibilità ospedaliera (638,8 milioni). Altri investimenti riguarderanno l'infrastruttura tecnologica, l'analisi dati, la vigilanza dei livelli essenziali di assistenza, lo sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. "Proseguiamo il percorso della massima collaborazione istituzionale per l’attuazione del Recovery plan, ma occorre puntare di più sul rapporto fra le Regioni ed il governo, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale che miri al rilancio del nostro Paese, razionalizzando le procedure e coinvolgendo di più i territori", aggiunge Fedriga. (Com)