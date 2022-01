Piemonte: per votazione delegati Presidente della Repubblica utilizzato nuovo sistema online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la votazione dei delegati regionali che il prossimo 24 gennaio saranno a Roma per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, è stato utilizzato un innovativo sistema di voto online studiato da Csi Piemonte. L'utilizzo si è reso necessario per garantire la piena operatività anche in caso di difficoltà legate al Covid-19. L'iter di votazione funziona in questo modo. Il presidente di sessione pianifica l'inizio e la fine della votazione, con la richiesta che viene inviata ad una casella predefinita in grado di ricevere ed inviare una Pec. A quel punto ogni elettore dovrà rispondere alla mail con la propria votazione. Il sistema analizzerà in tempo reale le risposte, verificando la correttezza della procedura. E una volta registrato il voto cancellerà automaticamente la Per per garantire il pieno anonimato. Al termine dei lavori verrà inviata un'ultima Pec al presidente che indicherà l'elenco dei votanti e voti ricevuti. (segue) (Rpi)