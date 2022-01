Piemonte: per votazione delegati Presidente della Repubblica utilizzato nuovo sistema online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio il Csi per avere ideato un nuovo e innovativo sistema di voto da remoto che garantisce assoluta riservatezza - ha affermato il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia - ancora una volta il Consorzio informatico, come era già successo a inizio pandemia nel marzo 2020, ha dotato l’Assemblea legislativa di un sistema a distanza a scrutinio segreto, che ci permetterà di rinnovare la prossima settimana l’Ufficio di presidenza, dando la possibilità a tutti i consiglieri di potersi esprimere anche se positivi al tampone o in quarantena". Il direttore generale del Csi Piemonte Pietro Pacini ha sottolineato che il sistema è "innovativo e facile da usare. Per crearlo abbiamo combinato nuovo soluzioni tecnologiche già esistenti, dando vita a un servizio di grandissima semplicità e sicurezza che rappresenta un esempio concreto di come la digitalizzazione possa cambiare e rendere più facili i processi della pubblica amministrazione. (segue) (Rpi)