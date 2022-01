Vaccino: Pellegrino (Iv), hub a scuola per immunizzare bimbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini campani, cui va il merito di rispondere con grande adesione alla campagna vaccinale, chiedono maggiore efficienza e chiarezza sui criteri concernenti la somministrazione dei vaccini. Le lunghe file agli hub che in alcuni territori funzionano solo uno/due giorni a settimana, le dosi insufficienti, la piattaforma sulla quale iscriversi che spesso risulta inaccessibile, la scarsa informazione in particolare ai soggetti fragili e per la fascia d'età dai 5 ai 12 anni, sono alcune delle criticità segnalate da amministratori, associazioni e cittadini". Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva in Consiglio Regionale della Campania. "Non possiamo consentirci disservizi, disinformazione e, di conseguenza, ritardi nelle vaccinazioni – ha continuato Pellegrino – né deve passare il principio che per effettuare il vaccino bisogna rivolgersi al politico di turno, cosa che purtroppo sta accadendo, e che va nella direzione diametralmente opposta al lavoro che la Regione sta portando avanti". (segue) (Ren)