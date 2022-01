Campania: Caldoro, De Luca o non sta bene o vuole imbrogliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Tar conferma il fallimento di De Luca. Noi lo diciamo da tempo come opposizioni". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Regione Campania, a Tele club Italia: "Leggendo il dispositivo dei magistrati, De Luca non ha fatto nulla o ha fatto male e sulla sanità, soprattutto per le risposte ai più piccoli, c'è stata una "carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di collasso, queste le parole dei Giudici del tribunale. E non si può risolvere chiudendo le scuole ed evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato per citare ancora i magistrati del Tar" .Per Caldoro "serve riorganizzarsi, il governo commissari la Regione". Sullo scontro De Luca-Draghi: "O non sta bene o vuole imbrogliare. Così non si può andare avanti". Sul voto per i Grandi Elettori per il Quirinale è chiara la posizione "il centrodestra è stato unito in Regione. Per il Quirinale assicurato il pieno sostegno a Berlusconi". (Ren)