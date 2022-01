Vaccino: il Piemonte supera le 50 mila somministrazioni in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 50.224 i vaccini effettuati oggi dal Piemonte. E' la prima volta che la Regione supera quota 50 mila dosi somministrate. Di queste, 41.656 sono terze dosi. "Abbiamo potenziato la macchina vaccinale per raggiungere 50 mila somministrazioni e oggi le abbiamo superate - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Un risultato importante per una regione che già da settimane supera il target assegnato dal Generale Figliuolo di oltre il 13 per cento, facendo 4 mila vaccini in più al giorno rispetto a quelli chiesti dalla struttura commissariale, come media dell’ultimo periodo. Oggi abbiamo superato 50 mila vaccini e di questo non possiamo che ringraziare tutti i nostri operatori e l’intero sistema vaccinale".(Rpi)