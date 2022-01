Torino: Lo Russo, Tav non è in discussione è uno dei grandi obiettivi della Città Metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città Metropolitana di Torino in questo mandato dovrà investire su infrastrutture, lavoro e sviluppo. E tra queste opere c'è sicuramente anche la Tav, che non è in discussione. Lo ha affermato il sindaco Metropolitano di Torino Stefano Lo Russo a margine dell'insediamento del Consiglio metropolitano di questa mattina. "Noi dobbiamo stare dentro le istituzioni che discutono di Tav tra cui l'osservatorio. Abbiamo una sfida importante: la progettazione della tratta nazionale - ha continuato Lo Russo -. Dobbiamo anche essere un presidio per i piccoli comuni, che vanno aiutati in tutti i sensi. La Città Metropolitana deve essere il luogo di risposta alle complessità dell'amministrazione che oggi, sopratutto per un sindaco, sono elevate", ha concluso. (Rpi)