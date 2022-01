Torino: Lo Russo, su Tav nostra posizione netta e chiara ma non possiamo cancellare potenziali criticità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I contesti istituzionali sono il banco di prova della capacità amministrativa - ha continuato Lo Russo - Noi abbiamo esigenza di isolare le frange violente dei no tav. Io separo il piano della discussione da quello della contrapposizione. La Tav non è più in discussione. Ma noi dobbiamo stare nella discussione dentro l’istituzione, ed in questo senso la scelta del vicesindaco rientra in questo discorso", ha concluso. (Rpi)