Piemonte: Cirio, asintomatici autoregolati con terza dose? se lo dice la scienza ci adeguiamo

- Se la scienza medica ci dice che una persona che ha tre dosi ed è asintomatica può tranquillamente vivere la sua vita perché non è pericolosa per sé e per gli altri, allora ci adeguiamo ed è corretto che sia così. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio, commentando la proposta del governo di autoregolazione da parte di chi ha tre dosi di vaccino nel caso entri in contatto con un positivo al Covid. "Se è così io sono felice da grande sostenitore dei vaccini. Ma ripeto lo dicono i medici. E vale lo stesso sul calcolo o meno degli asintomatici positivi - ha continuato Cirio -. E' una valutazione che non compete a noi. Dobbiamo attuare quello che la scienza ci dice.. L'appropriatezza deve valutarla il ministero", ha concluso. (Rpi)