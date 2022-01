Quirinale: Molise designa i tre delegati regionali per elezione capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presieduto dal presidente Salvatore Micone, si è riunito nel pomeriggio di oggi il Consiglio regionale del Molise che ha provveduto, a norma dell'articolo 83 della Costituzione, a designare i tre delegati della regione Molise all'elezione del presidente della Repubblica per la quale è stato convocato dal presidente della Camera, Roberto Fico, il Parlamento in seduta comune per il prossimo 24 gennaio. In particolare per la maggioranza sono stati eletti Donato Toma e Salvatore Micone. Per le minoranze, invece, è stato eletto Andrea Greco. In apertura di seduta il presidente Micone ha ricordato la figura del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso in queste ore. Parimenti è stato ricordato l'ex consigliere e assessore regionale, Luigi Velardi, scomparso nei giorni scorsi. (Gru)