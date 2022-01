Piemonte: peste suina, il Piemonte sale a 78 comuni denominati 'zona infetta'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a 78 i comuni Piemontesi denominati dal ministero della Salute 'zona infetta' da peste suina africana, dopo i recenti casi scoperti in tre cinghiali nell'Alessandrino. I comuni interessati sono infatti, tutti nella provincia di Alessandria. "In attesa dell’ordinanza del Ministero che definirà le misure straordinarie per limitare la diffusione della malattia – ha affermato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi – l’Asl di Alessandria sta chiedendo ai sindaci dei Comuni interessati di vietare sul loro territorio l’esercizio venatorio a tutte le specie, rafforzando il più possibile la sorveglianza nei confronti dei cinghiali e dei suini da allevamento". (segue) (Rpi)