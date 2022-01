Piemonte: Confagricoltura su peste suina africana, speculazioni in corso le istituzioni intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allevatori nostri associati ci hanno segnalato che alcune aziende di macellazione, industrie e società cooperative, operanti fuori Piemonte, avrebbero sospeso i ritiri di suini vivi allevati in Piemonte, anche al di fuori della zona infetta delimitata dall'Unione Europea. A lanciare l'allarme Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte. "Questi atteggiamenti, che abbiamo chiesto alla Regione di voler verificare, stanno provocando turbative di mercato e ingenerando fenomeni speculativi che danneggiano pesantemente le imprese agricole e di allevamento, già duramente colpite dall'aumento dei costi produttivi per il rincaro dell'energia tra materie prime per l'alimentazione degli animali", ha concluso. (Rpi)